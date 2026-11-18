Для обеспечения надежной логистики могут потребоваться в том числе небанальные решения, заявил вице-премьер Андрей Никитин в кулуарах форума «Транспортной недели». Об этом сообщил ТАСС .

«Принимаются все меры по обеспечению достаточной и надежной логистики для жителей Крыма, прилегающих регионов и по обеспечению Крыма необходимыми грузами», — подчеркнул зампред кабмина.

Он добавил, что министерство работает в составе оперативного штаба и регулярно докладывает о ходе работ. Никитин заверил, что Крым будет обеспечен необходимыми грузами.

Ранее вице-премьер рассказал, что кабмин совместно с регионами выстраивает альтернативные маршруты автомобильных перевозок и перераспределяет потоки после повторной атаки ВСУ на Крымский мост. Движение по железной дороге восстановили накануне вечером.