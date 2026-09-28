В Домодедове прошли военно-патриотические игры «Девушки в погонах»

Восьмые военно-патриотические игры «Девушки в погонах» прошли в Домодедове. На месте побывал ведущий 360.ru Дмитрий Степанищев.

В Подмосковье прибыли 120 команд из 40 российских регионов, а также из Армении. На соревнованиях участницы от 14 до 17 лет показали силу, ловкость и умение работать с оружием.

«Наша главная задача — развивать личность в различных направлениях. Для девочки будет нелишним знать, как оказывать первую медицинскую помощь, как действовать в команде», — заявила замначальника главного штаба движения «Юнармия» Екатерина Чижикова.

Главный кубок на играх выиграла команда из Чехова под названием «Лопасненский батальон». Участницы сдали разборку и сборку автомата Калашникова, управление БПЛА, тактическую медицину, полосу препятствий, стрельбу из лазерного оружия, тактику и РХБЗ. Также девушки ответили на вопросы по истории Великой Отечественной войны.