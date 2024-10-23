Американский цезарь и грузинский аджапсандали. Чем встретили прессу на саммите БРИКС

В Казани открылся XVI саммит БРИКС. Для его освещения аккредитовались более двух тысяч журналистов. Корреспондент 360.ru Регина Орехова заглянула в столовую и продегустировала «обед репортера», прошлась по кулуарам и пообщалась с коллегами из других стран.

Организаторы открыли пресс-центр в павильоне А3 международного выставочного центра «Казань Экспо». Для журналистов подготовили удобные места для работы и отдыха. В ресторане можно попробовать салаты, например, «Цезарь» с куриной грудкой и грузинский «Аджапсандали», а также супы, в том числе вегетарианский «Минестроне». Есть выбор мяса, на гарнир — картофель, булгур и другие блюда.

Иностранные журналисты охотно общаются с коллегами. Некоторые прилетели в своих национальных костюмах.

«Я из Сенегала, и быть журналистом, который представляет всю Африку, важно для меня. И это платье помогает мне представить мою культуру и, конечно, помогает работать», — сказала Шерон Ньюхикс.

В пресс-центре состоялось подписание соглашение об информационном сотрудничестве между БРИКС и Венесуэлой. Представитель венесуэльского телевидения, министр народной власти по коммуникациям Фредди Наньес заявил, что совместная работа позволит странам представить разные точки зрения.

Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 октября. В первый день президент России Владимир Путин встретился с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф, лидером ЮАР Сирилом Рамафозой, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Египта Абдельфаттахом Сиси.