Акцию в поддержку жителей Белгородской области запустили на выставке «Россия» | 360°

13 мая 2024, 11:55
Акцию в поддержку жителей Белгородской области запустили на выставке «Россия»
На Международной выставке «Россия» организовали сбор средств в поддержку жителей Белгородской области. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале форума.
«Белгород, наши сердца — с вами! Присоединяйтесь к акции выставки „Россия“ и поддержите жителей Белгородской области!» — отметили в публикации.
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В канале опубликовали кюар-код, переходя по которому можно перевести любую сумму в поддержку соотечественников.
Получателем выступает организация «Святое Белогорье против детского рака». А назначение платежа называется «Наши сердца с вами».
Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков. Накануне из-за снаряда ВСУ обрушился подъезд жилого дома на улице Щорса в Белгороде. Жертвами атаки стали 15 человек, еще 27 пострадали.
Утром 13 мая спасатели завершили наибольшую часть работ на месте завалов. В результате еще одного удара ВСУ погибли, по предварительным данным, четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка.
Выставки
Россия
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Обрушение подъезда многоэтажки в Белгороде из-за удара ВСУ
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