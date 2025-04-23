Акция «Огонь Победы» стартовала на Поклонной горе

Замглавы Минтранса Евгений Филиппов на Поклонной горе дал старт акции «Огонь Победы». Об этом сообщили «Известия» .

Огонь посетит 12 российских городов по двум маршрутам. Первый из них пролегает до Севастополя, проходя через Тулу, Воронеж, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск и Керчь. Второй финиширует в Мурманске, пройдя по пути Великий Новгород, Санкт-Петербург и Петрозаводск.

Ранее в Воскресенске стартовал мотоциклетный марш «Дороги Победы». Байкеры провезут Вечный огонь по городам России, Белоруссии и европейским странам, окончив пробег в Берлине.

Оклад для лампады выковал кузнец из Донецкой Народной Республики Виктор Михалев.

А 27 апреля на Поклонной горе состоится ралли ретроавтомобилей. В 10:00 откроется выставка, в 12:00 дадут старт заезду, а финишировать планируют в 17:00.