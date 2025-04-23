Акция «Огонь Победы» стартовала на Поклонной горе
«Известия»: огонь Победы отправился из Москвы в 12 городов России
Замглавы Минтранса Евгений Филиппов на Поклонной горе дал старт акции «Огонь Победы». Об этом сообщили «Известия».
Огонь посетит 12 российских городов по двум маршрутам. Первый из них пролегает до Севастополя, проходя через Тулу, Воронеж, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск и Керчь. Второй финиширует в Мурманске, пройдя по пути Великий Новгород, Санкт-Петербург и Петрозаводск.
Ранее в Воскресенске стартовал мотоциклетный марш «Дороги Победы». Байкеры провезут Вечный огонь по городам России, Белоруссии и европейским странам, окончив пробег в Берлине.
Оклад для лампады выковал кузнец из Донецкой Народной Республики Виктор Михалев.
А 27 апреля на Поклонной горе состоится ралли ретроавтомобилей. В 10:00 откроется выставка, в 12:00 дадут старт заезду, а финишировать планируют в 17:00.