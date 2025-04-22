Мотомарш с Вечным огнем по городам России и Европы стартовал в Воскресенске

Традиционный мотомарш «Дороги Победы» российского клуба «Ночные волки» в этом году посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Оклад для лампады с Вечным огнем для этого мероприятия выковал кузнец из Донецкой народной республики Виктор Михалев.

«Первый огонь мы получим в Воскресенске. Дальше эта лампада, которая будет зажжена и передана нам, проедет практически по всему Южному федеральному округу», — уточнил президент отделения «Дороги Победы» мотоклуба «Ночные волки» Андрей Бобровский.

Оклад для лампады с Вечным огнем выковал кузнец из ДНР Виктор Михалев. Символ Победы доедет до Бреста и Берлина.

«У ребят из отделения „Дороги Победы“ мотоклуба „Ночные волки“ сегодня начинается десятый мотомарш. Воскресенску выпала огромная честь дать старт этому мероприятию», — сказал президент воскресенского отделения мотоклуба «Ночные волки» Юрий Олейник.

Байкеры из мотоклуба «Ночные волки» торжественно приняли огонь в Воскресенске, почтили память погибших героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы.

«Это еще раз память о наших ребятах, которые погибли во время Великой Отечественной войны, о том подвиге, который совершили наши деды и прадеды. 1418 дней и ночей они ковали Победу и на территории тыла, и на фронте», — добавил заместитель главы городского округа Воскресенск Эдуард Усов.

Современники таким образом чтят память о дедах и прадедах, которые прошли дорогами Великой Отечественной войны. Юный житель Белоозерского Степан Нехаев уроки истории не забывает.

«Немцы напали на нашу страну, хотели дойти до Москвы. Они захватили много других стран. Но мы победили их, потому что русские не сдаются и всегда побеждают», — добавил житель города Белоозерский Степан Нехаев.

В России объявлен Год защитника Отечества. Сегодня, как и 80 лет назад, герои завоевывают Победу.