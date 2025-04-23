Ретроралли к 80-летию Победы пройдет на Поклонной горе 27 апреля
На Поклонной горе 27 апреля состоится ралли «Победа» — фестиваль для автолюбителей и ценителей живой истории. Мероприятие объединит легендарные модели советского и зарубежного автопрома. Событие приурочат к 80-летию Победы в ВОВ.
Уже в 10 утра у монумента Победы откроется выставка ретроавтомобилей. Каждая машина будет олицетворять эпоху, в которую была выпущена. Участникам предоставят возможность детально рассмотреть авто и пообщаться с пилотами.
«Ретроралли „Победа“ — это не просто яркое автомобильное шоу. Это дань памяти нашим героям тех лет, это символ связи нескольких поколений», — отметил председатель комитета классических автомобилей РАФ и организатор ралли Андрей Паньковский.
Легендарные экипажи вновь обретут силу. Церемония старта пройдет в 12 часов. 80 исторических автомобилей будут выходить на маршрут с интервалом в одну минуту.
«Мой дед, Василий Угольников, воевал, и я езжу на семейной реликвии, легендарной ГАЗ-67, в память о нем. Это способ сказать спасибо даже через столько лет!» — поделился Игорь Угольников, народный артист Российской Федерации, генеральный директор киностудии «ВоенФильм».
В фестивале поучаствуют уникальные модели машин, такие как Willys Jeepster 1949, Alfa Romeo Giulia Sprint 1966, Volkswagen Karmann Ghia 1962, уникальный Mercedes-Benz SLR 722 Stirling Moss, а также автолегенда — ГАЗ-М-20 «Победа».
Особенностью ретроралли в этом году станет тематический маршрут. Участники проследуют по памятным местам, сделают остановку на автобазе Генштаба, посетят экскурсию и пообедают на полевой кухне.
Финиш запланирован в 17 часов у стелы на Поклонной горе.
Организаторы приглашают всех желающих стать часть автопраздника и прикоснуться к истории.