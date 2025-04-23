Ретроралли к 80-летию Победы пройдет на Поклонной горе 27 апреля

На Поклонной горе 27 апреля состоится ралли «Победа» — фестиваль для автолюбителей и ценителей живой истории. Мероприятие объединит легендарные модели советского и зарубежного автопрома. Событие приурочат к 80-летию Победы в ВОВ.

Уже в 10 утра у монумента Победы откроется выставка ретроавтомобилей. Каждая машина будет олицетворять эпоху, в которую была выпущена. Участникам предоставят возможность детально рассмотреть авто и пообщаться с пилотами.

«Ретроралли „Победа“ — это не просто яркое автомобильное шоу. Это дань памяти нашим героям тех лет, это символ связи нескольких поколений», — отметил председатель комитета классических автомобилей РАФ и организатор ралли Андрей Паньковский.

Легендарные экипажи вновь обретут силу. Церемония старта пройдет в 12 часов. 80 исторических автомобилей будут выходить на маршрут с интервалом в одну минуту.

«Мой дед, Василий Угольников, воевал, и я езжу на семейной реликвии, легендарной ГАЗ-67, в память о нем. Это способ сказать спасибо даже через столько лет!» — поделился Игорь Угольников, народный артист Российской Федерации, генеральный директор киностудии «ВоенФильм».