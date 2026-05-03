Аэропорты в Петербурге, Пскове и Калининграде заработали в штатном режиме

В аэропортах Санкт-Петербурга, Пскова и Калининграда сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем телеграм-канале заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Калининградский аэропорт начал принимать и отправлять лайнеры в 8:23. Другие воздушные гавани заработали в штатном режиме примерно в 8:14.

В Пскове ограничения вводились в 23:55, а в Пулково – в 2:20. Представитель Росавиации уточнил, что работу аэропортов приостанавливали для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 3 мая над Россией нейтрализовали более 300 дронов. Беспилотники уничтожили в 16 регионах, в том числе в Московском регионе, Крыму, под Воронежем, Калугой, Нижним Новгородом, Смоленском и Тверью.

Днем боевики ВСУ также выпустили 33 дрона самолетного типа в Брянскую область. В результате атаки обошлось без пострадавших.

В Ленинградской области средства ПВО отбили налет 59 БПЛА, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.