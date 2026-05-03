Число сбитых дронов в Ленобласти увеличилось до 59

Системы противовоздушной обороны ночью и утром нейтрализовали над Ленинградской областью 59 дронов. Об этом в MAX заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Силы и средства ПВО отражают массовую атаку противника», — написал он.

В 4:07 глава региона рассказал о 43 уничтоженных дронах, к 5:41 их число увеличилось до 51. По словам губернатора, к 7:00 военные перехватили над Ленинградской областью еще восемь беспилотников.

По данным Минобороны, всего за ночь системы ПВО ликвидировали 334 БПЛА над 16 регионами. Налеты зафиксировали в том числе в Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях и в Московском регионе.

В ночь на 2 мая боевики ВСУ выпустили более 215 дронов. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Смоленская, Тверская, Тульская области, в Московский регион, Краснодарский край и Крым.