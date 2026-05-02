Более 30 украинских дронов сбили над Брянской областью

Над Брянской областью силы ПВО, мобильные группы и спецподразделения Росгвардии сбили 33 вражеских беспилотника. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале .

«Уничтожены 33 вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — написал он.

При атаке дроном ВСУ Белая Березка погиб мирный житель. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать поддержку и материальную помощь.

Ранее четырех операторов БПЛА объявили в международный розыск после атаки на Брянскую область. Санкцию на заочный арест выдал суд в Москве.