Более 30 украинских дронов сбили над Брянской областью
Над Брянской областью силы ПВО, мобильные группы и спецподразделения Росгвардии сбили 33 вражеских беспилотника. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«Уничтожены 33 вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — написал он.
При атаке дроном ВСУ Белая Березка погиб мирный житель. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать поддержку и материальную помощь.
Ранее четырех операторов БПЛА объявили в международный розыск после атаки на Брянскую область. Санкцию на заочный арест выдал суд в Москве.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте