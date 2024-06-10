Аэропорт в Казани возобновил работу

Росавиация сообщила о снятии временных ограничений на работу аэропорта в Казани

Временные ограничения на работу аэропорта в Казани сняли в 11:00. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

По ее информации, за период действия временных ограничений — около трех часов — на запасные аэродромы ушли пять самолетов. В ведомстве напомнили, что меру вводили для обеспечения безопасности полетов, которая является «безусловным приоритетом». Все необходимое для ее обеспечения предпринимали экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта.

Воздушная гавань в Казани приостанавливала работу с 08:02. Причина официально не называлась, однако СМИ писали, что это произошло из-за угрозы воздушной атаки.

Работу аэропорта также ограничивали в первой половине дня 3 июня. Самолеты перенаправляли на запасные аэродромы. Ограничения вводились ради обеспечения безопасности гражданских рейсов.