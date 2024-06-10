Казанский аэропорт временно приостановил работу

Росавиация: аэропорт Казани 10 июня приостановил вылеты самолетов

Фото: РИА «Новости»

Аэропорт Казани утром 10 июня приостановил работу. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По информации Росавиации, ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Прием и отправку авиарейсов приостановили с 08:02 по московскому времени. Кореняко назвал обеспечение безопасности полетов главным приоритетом и подтвердил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры.

По данным Telegram-канала Baza, закрытие гавани произошло из-за угрозы воздушной атаки.

Ранее международный аэропорт Сочи продолжил работать, несмотря на сложные погодные условия. В регионе прошли сильные дожди, был порывистый ветер. Непогода не приводила к размытию дорог, оползням или другим экстренным ситуациям, поэтому воздушная гавань работала в штатном режиме.

Инстасамка поменяла стиль. Скандалов и хайпа больше не будет?

Миссия невыполнима. План Германии увеличить число военных разбился о реальность

Главные сделки и яркие моменты. Каким войдет в историю ПМЭФ-2024

Вонь на несколько этажей. Жительница Краснодара заперла в квартире 60 кошек

Кто убил Игоря Талькова? Следствие назвало убийцу через 32 года

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте