Рейсы в Казань перенаправили на запасные аэродромы

Работу аэропорта Казань днем 3 июня ограничили ради безопасности

Фото: РИА «Новости»

В Татарстане днем 3 июня ограничили работу международного аэропорта Казань. Рейсы перенаправили на пять запасных аэродромов, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Международный аэропорт Казань имени Тукая временно закрыт на прием и отправку воздушных судов по указанию органов управления воздушным движением до особого распоряжения», — заявил представитель хаба.

Рейсы перенаправили в Москву, Ульяновск, Чебоксары, Самару и Уфу. Сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний помогут пассажирам, которые приехали на вылет из Казани.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко уточнил в Telegram-канале, что ограничения ввели ради безопасности гражданских рейсов. Аэропорт Казань приостановил прием и отправку рейсов с 11:29.

В последний раз аэропорт закрывали 31 мая. В тот же день на некоторых предприятиях объявляли эвакуацию. Минобороны сообщало о сбитом беспилотнике.

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