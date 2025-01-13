Аэропорт Пулково предупредил о возможных изменениях в расписании

Петербургский аэропорт Пулково работает в штатном режиме, но из-за ограничений в его работе накануне возможны изменения в расписании вылетов и прилетов самолетов и 13 января. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта.

«В связи с тем, что вчера, 12 января, в аэропорту временно ограничивались приём и выпуск воздушных судов, сегодня также возможны изменения в расписании», — рассказали в пресс-службе.

Представители Пулково отметили, что время обслуживания рейсов может быть увеличено для попеременной очистки взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи, а также противообледенительной обработки воздушных судов.

Около 90 рейсов в аэропорту задержали накануне из-за непогоды и мощного снегопада, накрывшего Санкт-Петербург в воскресенье, 12 января.

В 13.25 мск аэропорт был открыт. Во второй половине дня аэропорт вновь приостанавливал прием и отправку самолетов. Некоторые рейсы, которые должны были приземлиться в Пулково, перенаправили в Москву.