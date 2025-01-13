Около 90 рейсов за день задержали в Пулково из-за непогоды

В петербургском аэропорту Пулково за воскресенье, 12 января, задержали около 90 рейсов из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в официальном Telegram-канале .

Здесь уточнили, что ведомство продолжает надзорные мероприятия в связи с задержками рейсов в Пулково. Кроме того, в аэропорту работает мобильная приемная прокуратуры — открыть ее поручил Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров.

В Пулково также выехал транспортный прокурор Санкт-Петербурга Роман Терентьев. Он возьмет на себя контроль соблюдения прав пассажиров.

Аэропорт Пулково в Петербурге остановил прием и отправку рейсов из-за сильного снегопада утром 12 января, соответствующее объявление руководство воздушной гавани сделало около 8:33 мск. Ожидалось, что полеты возобновятся уже в 9:15, но ограничения продлили до 13:27.

Доступ пассажиров в зону вылета ограничили. Пассажиров задержанных рейсов обеспечили водой и ваучерами на питание, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Пулково.

Позднее, в 16:30, Пулково вновь приостановил работу. Эти ограничения сняли уже в 17:46.

Ранее путешественникам напомнили их права при задержке рейса. При длительном ожидании пассажирам обязаны предоставить горячее питание и размещение в гостинице.