Аэропорт Пулково повторно приостановил работу

Петербургский аэропорт Пулково повторно приостановил прием и отправку воздушных судов из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В районе воздушной гавани продолжаются сильные осадки.

«Чтобы аэродромная служба Пулково провела работу на ВПП для повышения коэффициента сцепления до нормативного состояния, аэропорт принял решение приостановить прием и выпуск самолетов, предварительно, на 40 минут, с 16:30 до 17:10», — уточнили в федеральном агентстве.

По его данным, в этот период летящие в Пулково самолеты могут уйти на запасные аэродромы. После открытия в 13:20 аэропорт успел обслужить более 10 рейсов.

Первый раз работу воздушной гавани ограничили утром из-за мощного снегопада. Информация о возобновлении обслуживания рейсов появилась в 13:25. До этого времени 33 самолета, которые следовали в Петербург, приземлились на запасных аэродромах.