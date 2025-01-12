Аэропорт Пулково восстановил работу после повторного закрытия

Аэропорт Пулково снова открыт для приема и отправки самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

По информации аэродромной службы, коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы находится в пределах нормы. Воздушная гавань Санкт-Петербурга приступает к обслуживанию рейсов.

«В период временного закрытия на запасных аэродромах в Москве приземлились 17 самолетов, выполнявших рейсы в Северную столицу», — отметил он.

Более 700 сотрудников обеспечивают работу аэропорта как на перроне, так и в терминале. Для уборки снега задействовали свыше 100 единиц техники, сообщили в пресс-службе Пулково.

Ранее аэропорт Пулково повторно приостановил работу. В районе воздушной гавани были сильные осадки, самолеты не могли ни приземлиться, ни вылететь. Задержали более 30 рейсов.