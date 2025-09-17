Аэропорт Краснодара встретит первый рейс из Москвы пением и танцами

В краснодарском аэропорту приготовились к встрече первого рейса: в терминале поют народные песни, танцуют под баян и раскладывают подарки для первых пассажиров. Видео из воздушной гавани появилось в распоряжении 360.ru.

Аэропорт примет сегодня первый с 2022 года регулярный рейс из Москвы.

Несмотря на туманную и хмурую погоду, в терминале царит праздничная и атмосфера. Сотрудники разложили для первых пассажиров подарки: яблоки и напоминания о рейсе. На кадрах видно, как залах танцуют пары в ярких нарядах.

Один из пассажиров — дирижер оперного театра Московской консерватории и Московского театра мюзикла Джереми Уолкер — поделился с 360.ru впечатлениями. Он объяснил, что до возобновления перелетов на дорогу приходилось тратить порядка 17 часов.

«Мне очень повезло, что сегодня решили открыть аэропорт. Я сдал билеты на поезд и теперь лечу прямо в Москву», — отметил он.

Уолкер добавил, что приехал в Краснодарский край по работе — он готовится к премьерному показу оперы.

«Я сейчас единственный британский дирижер в России. <…> В Москве живу девять лет. Я в Краснодаре, потому что мы готовим премьеру оперы „Тоска“. Она будет 27 и 28 сентября, поэтому я мотаюсь из Москвы в Краснодар, и обратно», — подчеркнул он.

Дирижер также признался, что очень раз возобновлению авиасообщения.