Аэропорт Краснодара встретит первый рейс из Москвы пением и танцами
В краснодарском аэропорту приготовились к встрече первого рейса: в терминале поют народные песни, танцуют под баян и раскладывают подарки для первых пассажиров. Видео из воздушной гавани появилось в распоряжении 360.ru.
Аэропорт примет сегодня первый с 2022 года регулярный рейс из Москвы.
Несмотря на туманную и хмурую погоду, в терминале царит праздничная и атмосфера. Сотрудники разложили для первых пассажиров подарки: яблоки и напоминания о рейсе. На кадрах видно, как залах танцуют пары в ярких нарядах.
Один из пассажиров — дирижер оперного театра Московской консерватории и Московского театра мюзикла Джереми Уолкер — поделился с 360.ru впечатлениями. Он объяснил, что до возобновления перелетов на дорогу приходилось тратить порядка 17 часов.
«Мне очень повезло, что сегодня решили открыть аэропорт. Я сдал билеты на поезд и теперь лечу прямо в Москву», — отметил он.
Уолкер добавил, что приехал в Краснодарский край по работе — он готовится к премьерному показу оперы.
«Я сейчас единственный британский дирижер в России. <…> В Москве живу девять лет. Я в Краснодаре, потому что мы готовим премьеру оперы „Тоска“. Она будет 27 и 28 сентября, поэтому я мотаюсь из Москвы в Краснодар, и обратно», — подчеркнул он.
Дирижер также признался, что очень раз возобновлению авиасообщения.
Конечно, это исторический день. Первый рейс из Краснодара в Москву с 2022 года — для меня это огромный праздник, это здорово. Я всех поздравляю с этим событием.
Джереми Уолкер
Дирижер оперного театра Московской консерватории и Московского театра мюзикла
Лайнер Airbus A321 вылетел утром из московского аэропорта Шереметьево, рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот». Полет составит порядка четырех часов. Рейсы в Краснодар из столицы также планирует возобновить перевозчик-лоукостер «Победа».
Краснодарский аэропорт прекратил принимать самолеты в конце февраля 2022 года. Воздушную гавань закрыли по соображениям безопасности. Несмотря на приостановку работы, аэропорт поддерживал высокую степень готовности к возобновлению рейсов.