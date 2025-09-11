Краснодарский аэропорт возобновил работу с 11 сентября

Аэропорт в Краснодаре возобновил работу с 11 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

Воздушная гавань по соображениям безопасности не принимала рейсы с конца февраля 2022 года. На протяжении временных ограничений аэропорт поддерживал высокую степень готовности для возобновления работы.

В нем укомплектовали штат сотрудников с необходимыми навыками благодаря стажировкам, обучению и регулярным тренировкам в работающем аэропорту Сочи. Кадровый потенциал терминала сохранили, в том числе благодаря поддержке правительства России.

В ведомстве добавили, что аэродром, оба терминала и спецтехника находятся в полной готовности. Летом 2024 года здесь отремонтировали дополнительную рулежную дорожку, провели ремонт привокзальной площади, улучшили навигацию терминалов и обновили парковочную зону.

Аэропорт в Геленджике запустили в июле этого года.