Первый с 2022 года регулярный рейс в Краснодар вылетел из Москвы

Из московского аэропорта Шереметьево вылетел первый с 2022 года регулярный рейс в Краснодар. Об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.

Краснодарский аэропорт возобновил работу 11 сентября 2025 года. Рейс из Москвы выполняет перевозчик «Аэрофлот».

Самолет Airbus A321 вместимостью 183 пассажира будет находиться в пути около четырех часов.

Аэропорт в Краснодаре не принимал рейсы с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. Несмотря на ограничения, воздушная гавань поддерживала высокую степень готовности к возобновлению работы.

Помимо «Аэрофлота», возобновление рейсов в Краснодар анонсировала компания «Победа». Полеты будут осуществляться из аэропорта Внуково с 19 сентября.