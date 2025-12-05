Аэропорт Грозного снова закрыли на прилеты и вылеты утром 5 декабря

Росавиация во второй раз за утро 5 декабря ввела ограничения на работу аэропорта Северный в Грозном. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель агентства Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в 10:10 по московскому времени.

Кореняко объяснил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности.

До этого запрет на прием и выпуск самолетов из воздушной гавани в столице Чеченской Республики вводили в 06:25, а в 08:55 — отменили.

Telegram-канал «Осторожно, новости» отмечал, что утром в пятницу комплекс «Грозный-Сити» в Чечне могли атаковать украинские беспилотники. Официальная информация о вероятном ЧП не поступала.

В течение ночи средства противовоздушной обороны сбили 41 украинский беспилотник на российскими регионами, рапортовало Минобороны. Чеченскую Республику в этом контексте ведомство не упоминало.