Комплекс «Грозный-Сити», предположительно, атаковали беспилотники ВСУ

Украинские беспилотники утром 5 декабря, предположительно, атаковали комплекс «Грозный-Сити» в Чечне. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» . Официальных данных пока не поступало.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения на полеты самолетов. По словам пресс-секретаря ФАВТ, такие меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров. Запрет уже сняли.

Утром Минобороны сообщило, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 41 украинский беспилотник. Дроны сбили над Крымом, Самарской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской областями, а также над Краснодарским краем.

Также сегодня ночью украинские войска атаковали город Темрюк в Краснодарском крае. В результате происшествия случилось возгорание в порту. Пожар потушили, никто не пострадал.