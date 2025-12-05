Росавиация сняла ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса

Росавиация сняла ограничения на выпуск и прием воздушных судов в аэропортах Грозного (Северный), Владикавказа (Беслан) и Магаса. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

«Аэропорты Грозный (Северный), Владикавказ (Беслан) и Магас. Сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Кореняко напомнил, что ограничения на полеты в воздушных гаванях вводили для обеспечения безопасности пассажиров.

Минобороны России утром 5 декабря рапортовало, что средства ПВО в течение ночи уничтожили 41 украинский дрон над Ростовской, Саратовской, Самарской, Волгоградской областями, а также Крымом и Краснодарским краем.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь отмечал, что силы ПВО отразили атаку БПЛА в двух районах — Шолоховском и Чертковском. В результате ЧП никто не пострадал.