Администрация TikTok заблокировала аккаунт РИА «Новости»

TikTok закрыл аккаунт РИА «Новости» после подпадания агентства под санкции США

Редакция РИА «Новости» лишилась своего аккаунта в социальной сети TikTok после введения США новых санкций против российских СМИ. Об этом агентство сообщило в Telegram-канале .

«TikTok после санкций США в отношении российских СМИ удалил аккаунт РИА „Новости“», — указали в публикации.

В конце прошлой недели администрация платформы также удалила аккаунты RT и Sputnik дальнего и ближнего зарубежья. Администрация социальной сети никак не объяснила своего решения.

Минфин США ввел санкции против медиагруппы «Россия сегодня» 13 сентября. В холдинг входят РИА «Новости», RT, Ruptly и Sputnik. Американское ведомство потребовало за месяц завершить все финансовые операции с российской медиагруппой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что рестрикции связаны с участием RT в секретных операциях по вмешательству во внутренние дела других стран. Глава внешнеполитического ведомства заявил, что при участии дипломатов из Великобритании и Канады он проведет кампанию по отражению угроз со стороны российских СМИ.

Вслед за TikTok блокировкой аккаунтов RT начала компания Meta*.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян назвала такие решения предсказуемыми, потому что американская компания полностью копирует деятельность западных спецслужб.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.