США объявили санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и Дмитрия Киселева

Минфин США ввел санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и журналиста Дмитрия Киселева. Об этом сообщили на сайте американского министерства.

«Минфин США выпустил генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой „Россия сегодня“ до 13 ноября», — заявили в документе.

В начале сентября медиагруппа наравне с РИА «Новости», RT и Sputnik попала в санкционный список США. Позже бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил о прекращении сотрудничества с RT и Sputnik из-за новых санкций Минфина США.

В феврале 2023 года медиагруппа попала в санкционный список Канады. По словам заместителя главного редактора Дмитрия Горностаева, он получил лишний повод для гордости и был рад оказаться в одном списке с актером Михаилом Боярским. Киселев, в свою очередь, назвал вводимые против российских СМИ и артистов ограничения продолжением эскалации.