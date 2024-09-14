«Не придумали ничего умнее». За что журналистов RT обвинили в шпионаже

Юрист Ярмуш: США не придумали ничего умнее, чем обвинить журналистов в шпионаже

США обвинили журналистов телеканала RT в шпионаже, потому что не могли прямо сказать, что вводят ограничения за профессиональную деятельность. На это указала РИА «Новости» юрист Мария Ярмуш.

Она рассказала, что ввести санкции за журналистскую работу США не могли, поскольку это выглядело бы как цензура и нарушение свободы слова.

«Нужно придать их деятельности другое направление — просто чтобы обосновать запрет. И в США не придумали ничего более умного, как обвинить журналистов в шпионской работе», — подчеркнула Ярмуш.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова предложила ввести в Соединенных Штатах должность специалиста по антироссийским санкциям. Она напомнила, что телеканал уже второй раз подпадает под ограничения.

В пресс-службе самого RT заявили, что у них «заканчивается попкорн, чтобы сидеть и смотреть, что еще правительство США придумает».