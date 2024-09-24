Глава RT Симоньян заявила, что Meta необоснованно блокирует аккаунты телеканала
Блокировка аккаунтов медиагруппы Russia Today на платформах Meta* была ожидаемым событием. По словам главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, данная ситуация говорит о том, что американская компания уже давно стала подражателем западных спецслужб, сообщил KP.RU.
Симоньян отметила, что санкции нельзя воспринимать как нечто положительное. Эти ограничения, прежде всего, значительно затрудняют работу медиагруппы, так как ограничивают доступ к своим читателям.
Тем не менее, действия Meta* никого не удивляют. Главный редактор напомнила, что два года назад компания запретила англоязычные аккаунты RT, а теперь обратила внимание и на Sputnik, который также столкнулся с необоснованными блокировками.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.