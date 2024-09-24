Блокировка аккаунтов медиагруппы Russia Today на платформах Meta* была ожидаемым событием. По словам главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, данная ситуация говорит о том, что американская компания уже давно стала подражателем западных спецслужб, сообщил KP.RU .

Симоньян отметила, что санкции нельзя воспринимать как нечто положительное. Эти ограничения, прежде всего, значительно затрудняют работу медиагруппы, так как ограничивают доступ к своим читателям.

Тем не менее, действия Meta* никого не удивляют. Главный редактор напомнила, что два года назад компания запретила англоязычные аккаунты RT, а теперь обратила внимание и на Sputnik, который также столкнулся с необоснованными блокировками.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.