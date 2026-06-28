Выпускники Бауманки отметили окончание вуза традиционными заездами в тазах

Выпускники МГТУ имени Баумана отпраздновали получение дипломов одной из самых необычных студенческих традиций — заездами в эмалированных тазах по территории общежитий. К празднику участники готовятся заранее: подбирают металлические тазы, украшают их рисунками, наклейками, памятными надписями и инженерными формулами.

Вместо тазов также используют старые ванны. К емкостям крепят длинную веревку, за которую их тянут друзья.

Неотъемлемым атрибутом праздника остаются белые инженерные каски с автографами преподавателей и одногруппников. Во время заездов выпускники фотографируются, скандируют кричалки.

Традиция зародилась около 20 лет назад, когда один из студентов спустился по лестнице общежития на горных лыжах, а спустя год другой повторил идею, заменив лыжи на эмалированный таз.

Лучшим в стране по трудоустройству выпускников стал университет народного хозяйства имени Вернадского в Балашихе.