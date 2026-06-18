Подмосковный вуз стал лучшим по трудоустройству выпускников
Университет Вернадского стал лучшим по трудоустройству выпускников
Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского в Балашихе стал лучшим в стране по трудоустройству выпускников. В 2025 году вуз занял первое место в Национальном рейтинге по этому показателю, сообщила пресс-служба Минсельхоза региона.
Перед началом приемной кампании вуз посетил министр сельского хозяйства Подмосковья Виталий Мосин. Он отметил, что в агропромышленном комплексе высокий запрос на квалифицированные кадры: это одна из самых динамично развивающихся отраслей.
«Университет Вернадского готовит специалистов, которые востребованы на предприятиях. Мы видим интерес со стороны агробизнеса к целевому обучению. Наша задача — выстроить прямую связь между образованием и реальным сектором», — подчеркнул Мосин.
Сегодня в университете обучаются свыше шести тысяч студентов. Более 50% обучающихся получают образование в сфере сельского, рыбного и лесного хозяйства. Значительную долю составляют программы по агроинженерии, экономике и управлению, биологическим наукам.
Ранее колледжи Московской области пригласили абитуриентов на программы обучения в сфере АПК.