Подмосковный вуз стал лучшим по трудоустройству выпускников

Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского в Балашихе стал лучшим в стране по трудоустройству выпускников. В 2025 году вуз занял первое место в Национальном рейтинге по этому показателю, сообщила пресс-служба Минсельхоза региона.

Перед началом приемной кампании вуз посетил министр сельского хозяйства Подмосковья Виталий Мосин. Он отметил, что в агропромышленном комплексе высокий запрос на квалифицированные кадры: это одна из самых динамично развивающихся отраслей.

«Университет Вернадского готовит специалистов, которые востребованы на предприятиях. Мы видим интерес со стороны агробизнеса к целевому обучению. Наша задача — выстроить прямую связь между образованием и реальным сектором», — подчеркнул Мосин.