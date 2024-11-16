Володин анонсировал проект об ограничении приема в школы детей мигрантов

Володин: в ГД внесут проект об ограничении приема детей мигрантов в школы

Парламентарии начали готовить к внесению законопроект, ограничивающий прием в школы не знающих русского языка детей иностранцев. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

По его словам, депутаты планируют ввести предварительное тестирование на знание русского языка перед зачислением ребенка в школу. Володин запустил в Telegram-канале опрос, чтобы узнать мнение пользователей Сети об инициативе.

Авторы законопроекта предложили случае провала теста и запрета на зачисление проводить проверку законности пребывания детей мигрантов в России.

Ранее депутаты призвали ужесточить для иностранцев правила аренды недвижимости. Они разработали законопроекты, обязывающие мигрантов предоставлять жилье только по договору с максимальным сроком аренды в один год. Авторы инициативы также рекомендовали наказывать арендодателей с «резиновыми квартирами».