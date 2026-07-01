В школах начнут преподавать духовно-нравственную культуру России

Учащиеся средней школы начнут изучать духовно-нравственную культуру России. Новый предмет введут в программу поэтапно, готовя к выпуску учебник. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов сообщил РИА «Новости» .

«В новом учебном году начнется поэтапное введение предмета „Духовно-нравственная культура России“, по этому предмету также готовим учебники», — сказал он.

На первом этапе во втором полугодии 2026/27 учебного года новый предмет начнут преподавать в пятом классе. Курс рассчитан на 17 часов. С 2027/28 учебного года духовно-нравственная культура войдет в программу шестых и седьмых классов в объеме 34 часов.

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