Спортсмен Фесиков подчеркнул, что чрезмерные ожидания родителей могут мешать ребенку развиваться в спорте

Чрезмерные ожидания родителей могут мешать ребенку развиваться в спорте, заявил в эфире телеканала «Крым 24» бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Сергей Фесиков.

По его словам, взрослым стоит поддерживать юного спортсмена и доверять тренеру, вместо того чтобы требовать быстрых результатов.

Фесиков подчеркнул, что родители иногда пытаются воплотить собственные амбиции через детей и начинают сомневаться в решениях наставника, что нарушает взаимодействие между ними. Спортивный директор отметил, что в возрасте от 7 до 12 лет закладывается основа подготовки, поэтому важно освоить базовые навыки, а не гнаться за результатами любой ценой.

«Когда вы отдаете ребенка в спорт, не пытайтесь реализовать себя через него… Не форсируйте своего ребенка, все должно быть поэтапно», — сказал Фесиков.