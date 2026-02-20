В МИФИ предложили подготовить учителей для запуска уроков по ИИ в школах

МИФИ: для запуска курса ИИ в школах нужно подготовить учителей

Для внедрения в школах первого курса по искусственному интеллекту нужно подготовить преподавателей информатики нового уровня. Такое мнение выразил директор Института интеллектуальных кибернетических систем НИИ МИФИ Валентин Климов в беседе с ИС «Вести» .

«Наша отечественная ИИ-индустрия должна подготовить учителей информатики нового типа», — сказал он.

В России официально утвердили первые школьные учебники по искусственному интеллекту. Осваивать новую дисциплину начнут уже с пятого класса. По словам Климова, курс опирается на знание основ матстатистики, лингвистики и ряда других областей.

Он отметил, что конкретные меры в этом направлении уже приняли: в МИФИ разработали программы повышения квалификации для педагогов. Их цель — повышение цифровой компетентности учителей, чтобы они могли вести занятия по своим дисциплинам, отвечая актуальным запросам.

Ранее стало известно, что ИИ помог жителям Подмосковья получить 100 тысяч выписок из домовой книги. Благодаря внедрению искусственного интеллекта удалось минимизировать количество ошибок при оформлении документов.