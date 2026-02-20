ИИ помог жителям Подмосковья получить 100 тысяч выписок из домовой книги

С начала года искусственный интеллект в Подмосковье помог получить 100 тысяч выписок из домовой книги. Нейросеть проверяет прикрепленные к заявлению документы.

При подаче заявки на выписку из домовй книги необходимо прикрепить скан-копии документов. Искусственный интеллект распознает их и сообщает о найденных ошибках, чтобы пользователь мог сразу загрузить новый файл, рассказали в Мингосуправления Подмосковья.

«Выписка из домовой книги — это цифровая услуга МФЦ Подмосковья. Благодаря внедрению искусственного интеллекта процедура получения одной из самых популярных услуг стала простой и удобной, минимизировав количество ошибок при оформлении», — сказала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

Получить выписку могут собственники жилья, а также люди, которые имеют или имели регистрацию в помещении, наследники и родственники умершего.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Жилье» — «Жилищные документы».