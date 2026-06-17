Участники ЕГЭ не справились с написанием слова «преддверие»

Правильное написание слова «преддверие» вызвало самые серьезные затруднения у участников Единого государственного экзамена по русскому языку. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил глава комиссии по разработке контрольных материалов к ЕГЭ Роман Дощинский.

Он пояснил, что многие ученики не смогли правильно понять значение слова, хотя в материалах содержались конкретные примеры: «в преддверии праздников», «в преддверии юбилеев».

«Это свидетельство того, что орфография находится в прямой зависимости от того, насколько высок уровень лексического запаса наших обучающихся. Это вопрос о том, что надо больше читать, расширять свой лексикон», — заявил Дощинский.

Глава комиссии добавил, что, по предварительным подсчетам, 100 баллов за Единый государственный экзамен в этом году получили почти две тысячи участников.

Среди них оказались выпускники школ Московской области: семь учащихся учебных заведений Дубны и один старшеклассник из Волоколамска.