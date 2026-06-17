На ЕГЭ-2026 по русскому языку 100 баллов набрали около двух тысяч человек

Стобалльниками ЕГЭ по русскому языку стали две тысячи выпускников

Почти две тысячи выпускников получили максимальные 100 баллов за Единый государственный экзамен по русскому языку в 2026 году. Об этом сообщил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов Роман Дощинский на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня», его слова привело РИА «Новости» .

«В этом году практически два тысячи выпускников получили, по предварительным подсчетам, 100 баллов», — заявил он.

Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. Русский язык выпускники сдавали 4 июня. Первые результаты начали поступать участникам 13 июня.

Экзамен по русскому языку сдали более 650 тысяч одиннадцатиклассников. Минимальный проходной балл по этому предмету — 36.

Психолог Евгения Синкевич посоветовала родителям выпускников поддержать детей, которые только сдали экзамен, и воздержаться от критики в их адрес.