Выпускник из Волоколамска получил 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Стали известны результаты Единого государственного экзамена по русскому языку. Максим Горячев, выпускник Волоколамской средней общеобразовательной школы № 3, набрал максимальные 100 баллов и стал четвертым стобалльником этого года в Волоколамском муниципальном округе.

Высокий результат стал итогом упорной работы, настойчивости и ответственного отношения к учебе. Большой вклад в успех выпускника внесла учитель русского языка и литературы Екатерина Голованова, которая сопровождала Максима на пути к экзамену.

В этом году в округе уже четыре выпускника получили максимальный результат на ЕГЭ. Ранее 100 баллов набрали: по химии — Елена Варанкина (ВСОШ № 2, учитель Ирина Колядкина); по литературе — Виктория Антонова (Гимназия № 1, учитель Ольга Ивушкина); по истории — Степан Полозов (ВСОШ № 3, учитель Антонина Волкова).