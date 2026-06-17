Семь выпускников в Дубне получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Высший результат на Едином государственном экзамене по русскому языку показали сразу семь выпускников образовательных учреждений Дубны. Этот показатель стал для наукограда рекордным.

Максимальные 100 баллов набрали на ЕГЭ Дарья Гришина из гимназии № 11, Алиса Киселева из школы № 5, Лев Крупенченко из лицея «Дубна», Анна Кухаренко из школы «Юна», Анна Алексеева и Мария Трубникова из лицея имени академика В. Г. Кадышевского, Дарья Вожова из гимназии № 3.

Глава Дубны Максим Тихомиров, отметил, что такой результат требует не только глубоких знаний, но и серьезной подготовки, дисциплины и настойчивости.

«Поздравляю ребят с этим достижением и благодарю учителей и родителей, которые все эти годы были рядом, поддерживали, помогали и верили в своих выпускников», — подчеркнул руководитель муниципалитета.