У детей мигрантов возникли проблемы с русским языком

РАНХиГС: более половины учителей отметили проблемы детей мигрантов с русским

Почти 53% учителей отметили, что у детей мигрантов наблюдаются проблемы с русским языком и другими общеобразовательными предметами. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС.

Исследователи опросили более двух тысяч педагогов из разных регионов России.

При этом до 80% респондентов отметили, что у детей мигрантов нет проблем с дисциплиной, а 70% — с общением.

Ранее министерство образования Таджикистана выразило обеспокоенность, что некоторые выпускники школ не владеют русским языком даже на базовом уровне.

Рособрнадзор, в свою очередь, призвал мигрантов, планирующих переезд в Россию, заранее обеспокоиться тем, чтобы их дети знали русский язык и могли общаться со сверстниками в новой стране.