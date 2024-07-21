Мигрантов призвали учить ребенка русскому языку заранее

Рособрнадзор: мигрант должен заранее обучить своего ребенка русскому языку

Фото: РИА «Новости»

Планирующий переезд в Россию вместе с семьей мигрант должен заранее позаботиться обучению ребенка русскому языку, чтобы он понимал культуру общения и поведения со сверстниками. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Если вы с Россией связываете свою жизнь, хотите стать гражданином, хотите образования для детей, то как можно овладеть знаниями без русского языка? Если какая-то семья решает переехать и жить здесь, то они должны заранее работать над тем, чтобы ребенок знал русский язык», — сказал он.

Глава Рособрнадзора добавил, что ребенок мигранта должен хорошо знать русский язык, чтобы как минимум общаться со сверстниками и понимать культурный код страны.

«Язык — это поведенческий и культурный код. Ребенок должен знать русский язык, если он идет в российскую школу, где преподают на русском языке», — заключил Музаев.

Ранее стало известно, что мигранты стали чаще заваливать экзамен по русскому языку.

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