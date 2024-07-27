«Вызывает тревогу». В Таджикистане обеспокоились уровнем русского языка у школьников

Некоторые выпускники школ в Таджикистане не владеют даже базовым русским языком. Об этом сообщил глава Минобразования Рахим Саидзода, чьи слова привело РИА «Новости».

«Это вызывает тревогу», — подчеркнул министр.

Уроки русского языка в Таджикистане начинаются со второго класса. Чтобы улучшить ситуацию с изучением предмета, следует изменить методику преподавания и сделать упор на интерактивное общение и игровое начало, считает Саидзода.

Минобразования создало специальную программу по изучению русского языка и организовало семинары для педагогов. Для мотивации школьников подготовили новые учебники, сообщил сайт kp.ru.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее призвал мигрантов, планирующих переезд в Россию, заранее позаботиться об обучении ребенка русскому языку.