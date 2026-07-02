Теракт в «Крокусе» вошел в обновленный учебник истории

Авторы учебника истории России внесли правки в третье издание. Школьники изучат нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» и другие теракты. Об этом сообщил ТАСС .

Учебник под редакцией помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова посвящен событиям, произошедшим с 1945 года по начало XXI века. Во вторую главу специалисты включили информацию о действиях боевиков.

«Гнев и возмущение граждан России вызвали зверское убийство десятков людей в ТЦ „Крокус-сити“ в Москве 22 марта 2024 года и попытка прорыва элитных частей ВСУ к Курской АЭС», — сообщили авторы пособия.

Кроме того, упомянута гибель военкора Владлена Татарского и журналистки Дарьи Дугиной. В учебнике также содержится информация о покушении на писателя Захара Прилепина.

Ранее в Москве прошла презентация книги «Герои, ушедшие в вечность». В ней рассказаны истории участников СВО.