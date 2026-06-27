Книгу стихов о погибших участниках СВО презентовали в Москве

В Москве представили новую книгу стихов, в основу которой легли истории погибших участников специальной военной операции. Автором проекта «Герои, ушедшие в вечность» стала поэтесса Светлана Корепанова и матери военнослужащих.

Идея создания книги возникла в сообществе женщин, потерявших своих сыновей. Они делились воспоминаниями о близких, а Светлана Корепанова превращала эти истории в стихи и песни.

«Пишу, чтобы увековечить их память, чтобы как можно больше людей увидели этих героев в моих книгах», — рассказала Корепанова.

По словам организатора проекта Альбины Зуевой, многие матери поддержали инициативу сразу после ее появления, и именно с этого началась работа над изданием.

В книгу вошли истории погибших военнослужащих. Тираж издания небольшой. Книги выпускают при поддержке семей военнослужащих.

Ранее в Мытищах в парке Мира прошел книжный фестиваль «Читаем вместе»..