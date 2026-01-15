Покушение на Прилепина и Татарского организовал один человек

Исполнитель покушения на писателя Захара Прилепина раскрыл организатора преступления. Теперь дело против него рассматривается отдельно, сообщил ТАСС .

Убийство военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) и попытку покушения на писателя Захара Прилепина организовал один и тот же человек из СБУ, говорится в решении Верховного суда по жалобе на приговор Александру Пермякову, признанному виновным в покушении на Прилепина.

«В результате активного способствования Пермяковым расследованию дела был установлен организатор преступлений, в отношении него было возбуждено уголовное дело и выделено в отдельное производство», — указали в документе.

Пермяков сотрудничал со следствием и помог установить, что деньги ему переводил тот же человек, который отправлял средства Треповой. Ранее ее осудили за теракт. Из материалов дела об убийстве Татарского известно, что организатором преступления был агент СБУ.

Ранее писатель Захар Прилепин обвинил в организации покушения на него 6 мая 2023 года президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в документальном фильме, снятом выпускниками «Мастерской новых медиа». Прилепин подчеркнул, что считает украинского лидера террористом, которого легализовало мировое сообщество.