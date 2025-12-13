Стали известны даты школьных новогодних каникул

Российским школам предложили провести зимние каникулы с 31 декабря по 11 января. Общая продолжительность отдыха должна быть не менее семи дней. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести зимние каникулы в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года», — указано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что каникулы должны длиться не менее семи дней. По федеральному учебному плану для школьников 1-11 классов зимние каникулы после второй четверти составляют девять дней.

Ранее Минпросвещения объявило, что последние звонки в школах в 2026 году пройдут 26 мая, а выпускные — 27 июня. Также Министерство предложило школам добавить в сценарии поднятие флага, исполнение гимна и чествование многодетных семей и родителей, участвующих в СВО.