Минпросвещения объявило дни единых последних звонков и выпускных в 2026 году

Последние звонки в школах в 2026 году пройдут 26 мая, а выпускные — 27 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Кроме этого, министерство рекомендовало школам включить в сценарии поднятие флага и исполнение гимна, а также отдать честь представителям многодетных семей и родителям — участникам СВО.

«Мы продолжим работу, направленную на создание в школе атмосферы уважения к своей стране и гордости за нее, и в 2026 году», — подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сократить летние каникулы до двух месяцев. Она объяснила позицию тем, что фактически учебный год заканчивается в апреле, а на две недели после майских праздников остается только аттестация, и перед родителями встает вопрос, чем занять детей следующие три месяца.