Рособрнадзор полностью приостановил лицензию «Шанинки»

Рособрнадзор временно приостановил лицензию Московской высшей школы социальных и экономических наук, известной как «Шанинка». Такая отметка появилась в реестре лицензий на сайте ведомства.

«Текущий статус лицензии: приостановлена полностью», — указано в лицензии учреждения.

Вуз не может принимать новых студентов. Однако он может продолжать обучать студентов и выдавать документы своего образца. Также учебное заведение обязано обеспечить перевод студентов в другие аккредитованные вузы по аналогичным направлениям подготовки при их письменном согласии. При этом все условия обучения должны сохраняться.

В ноябре Рособрнадзор отозвал аккредитацию у «Шанинки» по ряду направлений. В частности, лишились аккредитации программы бакалавриата по социологии и менеджменту, а также магистратуры по психологии. Ректор вуза Мария Сигова сообщила РБК, что МВШСЭН подала в Рособрнадзор запрос о приостановке действия приказа до решения кассационного суда по спору с ведомством.

Ранее суд отказал «Шанинке» в иске против второго предписания Рособрнадзора о нарушениях. В апреле ведомство запретило вузу набирать студентов. Рособрнадзор указал, что университет не устранил нарушения, указанные в предыдущем предписании от ноября 2024 года, в установленные сроки.

Ранее студентам «Шанинки» начали предлагать переводиться в другие вузы. Руководство учебного заведения выразило тревогу из-за угрозы отзыва аккредитации.