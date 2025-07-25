Студентам «Шанинки» начали предлагать переводиться в другие вузы

Представители Московской школы социальных и экономических наук («Шанинки») выразили обеспокоенность тому, что Рособрнадзор может лишить учебное заведение аккредитации. Об этом сообщил осведомленный источник «Коммерсанта» .

В руководстве учебного заведения высказали опасения о риске отзыва аккредитации, возникшего на фоне происходящего на судебном процессе, на котором «Шанинка» попыталась оспорить результаты проверки, выявившей нарушения.

«Исходя из этого ректор считает, что ситуация будет развиваться по негативному сценарию, что это приведет к отзыву аккредитации», — рассказал собеседник издания.

Кроме того, студентов предупредили о возможном лишении аккредитации и предложили обдумать перевод в другие учебные заведения и заявили, что окажут всяческую помощь обучающимся в этом процессе.

Ранее Рособрнадзор на год запретил прием в «Шанинку» из-за неисполнения предписаний, выданных осенью 2024 года.

В ноябре прошлого года в вузе обнаружили многочисленные нарушения, в том числе требований к выполнению аккредитационных показателей, лицензионных требований, к размещению информации на официальном сайте и других.