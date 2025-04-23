«Шанинку» на год оставили без абитуриентов

Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка») в течение года не сможет принимать студентов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Рособнадзора.

В ведомстве отметили, что в ноябре 2024 года в вузе обнаружили многочисленные нарушения, в том числе требований к выполнению аккредитационных показателей, лицензионных требований, к размещению информации на официальном сайте и других.

В ходе очередной проверки со 2 по 15 апреля Рособрнадзор установил, что школа не устранила нарушения. В связи с этим ведомство составило протокол об административном правонарушении и выдало повторное предписание.

По истечении года «Шанинке» предстоит новая проверка.

Ранее Минобрнауки выявило проблемы при проверке в Институте Пушкина, в вузе не обеспечивали надлежащий контроль за процедурой экзамена по русскому языку для иностранцев.