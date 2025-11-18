«Шанинку» лишили аккредитации по четырем программам

Рособрнадзор лишил Московскую высшую школу социальных и экономических наук («Шанинку») аккредитации по четырем образовательным программам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Речь идет о программах психологии для бакалавриата и магистратуры, а также менеджмента и социологии для бакалавриата. По ним университет не сможет предоставлять студентам отсрочку от призыва, проводить итоговую аттестацию и выдавать дипломы государственного образца.

Весной «Шанинке» на год запретили принимать абитуриентов из-за того, что вуз не выполнил предписаний Рособрнадзора, касающихся многочисленных нарушений. Летом, по информации источника, студентам МВШСЭН предложили переводиться в другие вузы и пообещали содействие в этом.